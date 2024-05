La Calabria inclusa nel fondo di riqualificazione post-sismica

CATANZARO – “Il Senato ha approvato oggi e convertito in legge il decreto legge di iniziativa del Governo sul Superbonus all’interno del quale è stato inserito l’emendamento significativo, proposto ed approvato in Commissione riguardante interventi di riqualificazione in seguito agli eventi sismici verificatisi dal primo aprile 2009, includendo la Calabria, precedentemente esclusa”. I senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, che hanno firmato congiuntamente l’emendamento hanno commentato l’approvazione come una “vittoria per l’inclusione della Calabria nel piano di interventi”.

“Il fondamentale emendamento – è stato sottolineato dai due senatori – rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dell’importanza dei rappresentanti territoriali nelle istituzioni”. Rapani e Orsomarso hanno inoltre enfatizzato i rapporti di estrema collaborazione tra le istituzioni e hanno ringraziato il Governo per aver preso in considerazione le loro proposte”.

Il piano di intervento, dotato di un fondo di 35 milioni di euro per il 2025 prevede azioni di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, dove lo stato di emergenza è stato dichiarato. Questo finanziamento è vitale per sostenere la ricostruzione e la sicurezza delle comunità colpite.

Il sindaco di Mormanno: «un ringraziamento va ai senatori calabresi»

Anche il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra ha espresso apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge che destina 35 milioni di euro per la ricostruzione e la sicurezza delle comunità colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 1 aprile 2009, includendo di fatto la Calabria precedente esclusa dal decreto Superbonus.

«Una battaglia vinta – dichiara Pappaterra – che ci ha visto protagonisti insieme ai Sindaci del Pollino in stretta sinergia con tutti i senatori calabresi per arrivare ad un risultato che aiuta tutte le comunità a guardare con speranza al futuro della ricostruzione che in molti territori è già in atto».

Il fondo previsto per il 2025 prevede azioni di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, dove lo stato di emergenza è stato dichiarato. «Un risultato che ci gratifica – ha aggiunto il sindaco Pappaterra – e ci rassicura soprattutto perchè è frutto di una grande azione corale che ha visto le amministrazioni comunali, in particolare la nostra e quella di Laino Borgo, lavorare in grande sinergia con i rappresentanti istituzionali che rappresentano i territori calabresi nella deputazione nazionale. Adesso – conclude – dopo questo importante risultato dobbiamo tenere alta l’attenzione perchè il Governo impegni nuove risorse per gli anni avvenire da inserire nel decreto attuativo».