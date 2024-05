San Giovanni in Fiore, via all’elisoccoso: individuata l’area con tutti i requisiti

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «A San Giovanni in Fiore c’è un’area che ha tutte le caratteristiche per ospitare una nuova piattaforma dell’elisoccorso, anche notturno, per quanto abbiamo verificato mediante un sopralluogo tecnico. Peraltro, si stanno individuando altre elisuperfici per l’intera regione. Cercheremo di farne il più possibile a supporto degli ospedali, per dare nei tempi occorrenti un servizio fondamentale ai cittadini calabresi». Lo afferma Riccardo Borselli, direttore del 118 dell’Asp di Cosenza, che conferma la prosecuzione delle attività per realizzare l’attesa piattaforma dell’elisoccorso a San Giovanni in Fiore, «molto importante per l’intero comprensorio», evidenzia lo stesso dirigente.

«Non ci sono più dubbi, tra il polifunzionale e il palasport – precisa Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore – sorgerà questa piattaforma, per cui ci siamo impegnati e battuti ogni giorno, nell’interesse della comunità locale e del circondario. La conferma è giunta dall’ultimo sopralluogo tecnico da poco effettuato. Abbiamo tutti i requisiti, c’è la volontà politica del presidente e commissario Roberto Occhiuto, la direzione generale dell’Asp di Cosenza è favorevole e gli aspetti tecnici sono a posto. Così – conclude la sindaca Succurro – potenziamo ancora una volta gli strumenti a tutela della salute e andiamo avanti per dare altre risposte ai cittadini, importanti e concrete, insieme alla Regione Calabria e all’Asp di Cosenza».