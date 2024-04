Rende, una vera e propria discarica a cielo aperto proprio in centro città

RENDE – «Una vera e propria discarica a cielo aperto in una zona centralissima della città, tra due noti supermercati, ricca di negozi, parafarmacie, bar, apprezzati ristoranti e, dunque, frequentata da migliaia di cittadini.

Un disservizio così grave non si era mai visto a Rende; neanche ai tempi delle mini discariche in cui si riducevano, per inettitudine, le cosiddette “isole ecologiche” di (in) felice memoria. Vergogna! Vergogna! Ed ancora Vergogna!». E’ la denuncia che fa la Federazione Riformista in una nota.