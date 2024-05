Katya Gentile, la rottura con Forza Italia è definitiva: ufficiale l’adesione alla Lega

COSENZA – Uno strappo irreparabile. Katya Gentile aveva già annunciato qualche settimana fa la rottura con Forza Italiadichiarando di “essersi sentita ospite sgradita in casa mia”. Domani, 17 maggio, alle ore 11,30 presso l’hotel “Royal”, a Cosenza, la consigliera regionale Katya Gentile ufficializzerà il suo passaggio alla Lega Salvini Premier.

Saranno presenti il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno, il coordinatore campagna elettorale per le europee On. Rossano Sasso e i deputati nazionali e regionali calabresi del partito.

