Cosenza: si è dimesso il presidente della commissione d’albo dei Tecnici di Radiologia

COSENZA – Dopo la denuncia pubblicata dalla nostra redazione lo scorso 22 febbraio, il Consigliere della Commissione d’Albo dei TSRM di Cosenza Salvatore Perri ha reso noto che il Presidente della Commissione si è dimesso con effetto immediato e irrevocabile. “Nonostante la soddisfazione personale per aver contribuito a ristabilire il rispetto delle norme, che devono essere alla base di una organizzazione pubblica, e di cui tutti dobbiamo farci garanti – spiega Perri – non esistono vincitori o vinti in una vicenda che ha congelato di fatto il lavoro in questi mesi”.

“Tutto questo si poteva evitare se l’Ordine TSRM-PSTRP di Cosenza avesse fatto ciò a cui è chiamato a fare, il garante. Ma in queste poche righe mi interessa precisare alcuni punti trattati nella lettera di dimissioni appena inviata. Purtroppo alcune riflessioni sono figlie di una subcultura tipica del nostro tessuto sociale, in cui chi mette alla luce una situazione non regolare con le norme vigenti è additato come “un persecutore”, un rompiscatole”.

“Nessuno è mai stato perseguito personalmente – continua Perri – ma se c’è una colpa è l’aver perseguito il rispetto della normativa vigente, cosa che non verrà mai a mancare durante tutta la fase di gestione della Commissione d’Albo dei TSRM. L’unico stillicidio a cui abbiamo dovuto assistere è stato un “autostillicidio” alimentato nel momento in cui non erano presenti i requisiti fondamentali per ricoprire il ruolo in oggetto, il vero stillicidio è stato fatto verso un gruppo di professionisti che negli anni hanno visto abbassare le informazioni sul lavoro svolto dai propri rappresentanti limitato a qualche bella foto sui social network, conseguenza del quale ha portato a creare un solco tra Ordini e colleghi TSRM. Da oggi si inizia a lavorare per il bene comune, questa volta per davvero e senza puntini sospensivi”.