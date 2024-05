Tensione nel carcere di Cosenza: detenuto appicca il fuoco nella cella di isolamento

COSENZA – I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri quando un detenuto, appena arrivato nella casa circondariale “Sergio Cosmai” di Cosenza è stato trasferito in cella, in isolamento. Secondo quanto emerso il soggetto, che sarebbe ex paziente psichiatrico, ha iniziato a protestare dicendo di non voler stare in quella cella e un agente della Polizia Penitenziaria lo ha invitato ad attendere fino all’indomani.

E’ qui che il detenuto ha iniziato a dare in escandescenza, dapprima afferrando i piedi del letto per tentare di sfondare la porta della cella ma non riuscendo nel suo intento avrebbe tentato di appiccare il fuoco all’interno. La prontezza del poliziotto in servizio ha evitato il peggio in quanto, utilizzando un estintore ha subito fermato il propagarsi delle fiamme che avevano già creato disagi tra gli altri detenuti, a causa del fumo.