Cucciolo investito e salvato da una guardia ecozoofila: «dare soccorso è obbligatorio»

SANT’ONOFRIO (VV) – Il povero cane era in mezzo alla strada e Manuel De Luca, capo servizi del coordinamento provinciale di Vibo di Agriambiente, impegnato nella tutela degli animali e dell’ambiente, non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per soccorrerlo. Il cucciolo era stato investito ed era in mezzo alla strada in contrada Vaccarizzo. De Luca – che ha raccontato quanto accaduto su Facebook – dopo averlo notato è prontamente sceso dalla sua auto e lo ha spostato, adagiandolo ai bordi della strada.

“Ho preso un mio gilet – spiega – per metterlo sul povero cane in modo da non fargli prendere freddo. Erano le ore 19:45 circa, subito ho chiamato l’Asp che mi ha passato il medico di turno. Sono venuti tempestivamente sul posto, e dopo un primo checkup del cane, abbiamo chiamato il trasporto medico animale per farlo portare in ambulatorio, tutto è finito alle ore 22:30. Ricordo – chiosa De Luca – che l’omissione di soccorso nei confronti di animali feriti in incidenti stradali rappresenta un illecito amministrativo punito con una sanzione. Fermarsi per dare soccorso è obbligatorio”.