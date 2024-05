Cosenza: da via Galluppi a via Misasi le lamentele dei cittadini «mai visto un traffico così»

COSENZA – Se da una parte la città ha accolto favorevolmente la rimozione della rotonda all’ingresso di viale della Repubblica, dall’altra i cambiamenti dei sensi di marcia intorno alla centralissima via Misasi, stanno generando tante lamentele soprattutto da parte dei residenti. Un lettore ha scritto alla nostra redazione inviando anche un video e spiegando «Sono 6 anni che vivo in via Galluppi e non ho mai visto un traffico così congestionato e soprattutto mai alle 8 di mattina. Di solito si creava un po’ di coda a partire dalle 8:30».

Ancora una signora, Carmela, ci ha scritto per esprimere il proprio punto di vista: «accompagno la mia bambina tutti i giorni a piedi su Viale Alimena per arrivare a via Roma alla scuola elementare. C’è sempre stato molto traffico, sia di normale circolazione sia di genitori parcheggiati in doppia fila per prendere i propri figli alle 13,30. Ma da giovedì scorso, le cose sono peggiorate. Ho paura delle auto che sembrano impazzite, inoltre c’è un elevatissimo tasso di inquinamento da scarichi delle auto, non solo acustico».

«Possiamo chiedere a chi ha ideato questa nuova realtà di venire una settimana a piedi e aspettare 10 minuti davanti la scuola? É una vera delusione. Qualcuno può fare capire a questa Amministrazione che davanti la scuola a quell’ora non può esserci un’autostrada? Tutte le altre realtà che riguardano la viabilità come eliminare la rotonda, la parte di pista ciclabile, non credo che siano state fondamentali in una città in cui si vedono altri problemi come aree urbane represse e abbandonate».

Nella lettera Carmela chiede di «rivedere da un occhio esperto la viabilità e l’urbanistica perché le attuali soluzioni non funzionano. L’Amministrazione ha pensato di creare su via Roma un limite di velocità massimo di 30 km all’ora? Questa mi sembra un buon suggerimento che do a chi lavora nel settore viabilità».