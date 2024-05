Armi e oltre un chilo di marijuana in casa, arrestato ventiduenne incensurato

MAIDA (CZ) – I carabinieri coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo, hanno arrestato un giovane di 22 anni, incensurato, residente nella frazione Vena di Maida, sorpreso nella flagrante illecita detenzione di stupefacenti al fine di spaccio e di un’arma clandestina.

Ad insospettire i militari, il via vai di giovani, ad ogni ora del giorno, anomalo e continuo, dall’abitazione del giovane. A seguito di accurati controlli personali e domiciliari, il 22enne è stato trovato in possesso di 1.125 grammi di marjiuana in parte suddivisa in dosi, quasi un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, 3 spinelli, vario materiale da confezionamento e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola cal.7,65 marca “Walther”, con matricola abrasa e completa di 7 munizioni. Dopo gli adempimenti di rito il giovane è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.