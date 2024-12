Rende: Ottavia Piccolo racconta Matteotti e l’epoca fascista

RENDE (CS) – Un personaggio di grande valore storico ed uno spettacolo emozionante e coinvolgente. È quello a cui hanno assistito gli spettatori del Garden e dell’Apollo nell’ambito della rassegna PrimaFila, organizzata dall’Associazione culturale Novecento: sul palco del teatro rendese e di quello crotonese Ottavia Piccolo che ha portato in scena “Matteotti: anatomia di un fascismo”.

L’attrice ha voluto così rappresentare, fra immagini, musica e parole, gli anni del fascismo in Italia attraverso la figura di Giacomo Matteotti.

Uno spettacolo che arriva a 100 anni dalla morte di Matteotti e, secondo l’artista, anche in un momento storico decisamente particolare in cui recuperare la memoria di Matteotti può essere utile alle giovani generazioni.

“Matteotti – ha detto Ottavia Piccolo – lo abbiamo conosciuto meglio quest’anno in occasione del centenario dalla sua morte, ma andrebbe studiato. Aveva capito in anticipo quello che stava accadendo intorno. E di questo avremmo bisogno oggi, di capire quello che sta succedendo attorno, non solo in Italia, ma nel mondo. I fascismi ed i totalitarismi si affacciano nella nostra società ed avremmo bisogno di occhi ed orecchie che ci aiutassero a capire“.

La stagione Primafila passerà da Castrovillari il prossimo 11 dicembre con “C’era due Volte” di Palazzina Zero. Al Teatro Apollo di Crotone, invece, Peppe Iodice si esibirà venerdì 13 dicembre, mentre l’atteso spettacolo di Elio e le storie tese è previsto per sabato 14 dicembre al Teatro Garden di Rende.