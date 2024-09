COSENZA – “Mi corre l’obbligo morale e professionale di smentire la notizia di un mio presunto ripensamento. Ho firmato il contrato di Direttore dell’Emergenza Urgenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza, in un progetto di rilancio e consolidamento”. Così in un nota il Dottor Rocco Di Leo che interviene per smentire quanto scritto dall’UGL di Matera, che aveva pubblicato una notizia seconda la quale il primario aveva invece deciso di Dirigere l’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro rinunciando all’incarico come Primario del P.S. dell’Annunziata.

Notizia smentita dal diretto interessato. “Prenderò servizio nell’ospedale di Cosenza – ha aggiunto – consapevole della sfida che mi aspetta, ma attratto dal processo di trasformazione in corso, che inaugura un nuovo tempo per la sanità pubblica”. Nato a Rocca imperiale, 63 anni, Di Leo è laureato in medicina alla Sapienza di Roma e si è poi specializzato in Chirurgia d’Urgenza e Pronto soccorso all’Università di Bari. Prenderà il posto del dimissionario Domenico Lorenzo Urso, che ha “salutato” pochi mesi dopo aver avuto l’incarico.