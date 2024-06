La Guardia di Finanza celebra i 250 anni a Cosenza: «rigore morale e competenze»

COSENZA – C’erano numerose autorità e fra loro il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella ai festeggiamenti tenuti a Cosenza relativi ai 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Ed è certamente questa una testimonianza importante che racconta della grande considerazione che le istituzioni civili, militari e religiose, ma anche i cittadini, nutrono verso questo corpo.

Questo uno dei temi della giornata: una ricorrenza importante, quindi, per le Fiamme gialle che sono state celebrate in tutta Italia. Da Cosenza, il comandante Giuseppe Dell’Anna, nel corso del suo intervento, ha richiamato i valori del rigore morale e della competenza professionale. Caratteristiche queste riconosciute in maniera unanime alla Guardia di Finanza.

I numeri raccontano poi l’impegno quotidiano; ad esempio, come ricordato dallo stesso colonnello Dell’Anna sono stati oltre 100 gli evasori totali scoperti durante le attività investigative. Una criminalità che si evolve da un punto di vista tecnologico e trova nel web nuove possibilità. Da qui lo sforzo e la capacità anche del Corpo di riuscire a stare al passo con i tempi da un punto di vista investigativo. Dunque una celebrazione per ricordare la storia della guardia di Finanza, ma anche per fare il punto sulle attività svolte quotidianamente.