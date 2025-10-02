HomeArea Urbana

Incendio a Corso Mazzini: una decina di intossicati. Provvidenziale il rapido intervento dei soccorsi

Almeno 10 persone rimaste intossicate dal fumo, nessuna in gravi condizioni. Il dottor De Simone del 118 "fondamentale l’intervento tempestivo di soccorsi"

Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – È di almeno 10 persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio, fortunatamente nessuna di loro in gravi condizioni, il bilancio dei feriti a seguito dell‘incendio che si è sviluppato intorno all’ora di pranzo in un appartamento situato all’ultimo piano di palazzo che si affaccia sull’isola pedonale di Corso Mazzini, in pieno centro a Cosenza.

Tutte le persone, molte si trovavano nelle loro abitazioni, sono state soccorse prontamente da tre ambulanze (118, Misericordia e Croce Verde Silana) e il palazzo fatto evacuare in pochissimo tempo. Proprio l’intervento tempestivo dei soccorsi, della Polizia di Stato e di diverse squadre dei vigili del fuoco, ha infatti permesso di gestire la situazione e soccorrere immediatamente le persone, nonostante il fumo denso che aveva invaso soprattutto le scale. Le rapide operazioni di spegnimento del rogo hanno infatti ridotto notevolmente la presenza del fumo e una rapida evacuazione degli inquilini.

Al momento ci sono una decine di feriti – ha spiegato il dottor De Simone del 118 alla nostra redazione – e si tratta principalmente di pazienti rimasti intossicati dal fumo. La maggior parte sono persone fragili e anziani e nessun bambino. Non ci sono persone rimaste ustionate o che presentano gravi traumi. Solo un uomo ha riportato una piccola ferita alla mano, probabilmente dalla rottura di un vetro all’interno dell’appartamento“.

I soccorsi – ha concluso il dottor De Simone – hanno operato nel miglior modo possibile, considerando che tutte le scale erano invase da un notevole quantitativo di fumo che poi si è ridotto con l’utilizzo degli estintori e delle sostanze tensioattive schiumogene, si è ridotto” .

