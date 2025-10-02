HomeArea Urbana

Cosenza: paura su corso Mazzini per l’incendio in un appartamento. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco – FOTO

Il fumo è visibile da corso Mazzini e via 24 maggio. Ci sarebbero alcune persone intossicate. Sul posto vigili del fuoco e tre ambulanze

COSENZA – Attimi di paura in questi minuti su corso Mazzini, nel centro di Cosenza, dove una colonna di fumo nero si è levata da un palazzo residenziale, a causa di un incendio e visibile anche da Via 24 maggio, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno operando per mettere in sicurezza l’edificio. Al momento non è stata chiarita l’origine dell’incendio che sarebbe  divampato in un appartamento all’ultimo piano.

Contemporaneamente, sono arrivate anche tre ambulanze del 118 per prestare assistenza agli inquilini del palazzo. Tra le persone soccorse, un’anziana signora che è stata accompagnata fuori dall’edificio e portata via dagli operatori sanitari ma ci sarebbero altre rimaste leggermente persone intossicate. L’incendio sarebbe comunque sotto controllo. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno transennato la zona per consentire di effettuare le operazioni di sicurezza visto che si era creato un capannello di curiosi..

In aggiornamento

