HomeArea Urbana

Bimbo morto dopo il trasferimento da Vibo a Cosenza, la Procura apre un’inchiesta. Oggi i funerali

Aveva solo 4 mesi Leonardo, deceduto dopo un trasferimento d’urgenza dall’ospedale di Vibo Valentia a quello di Cosenza. I genitori hanno presentato un esposto. Oggi i funerali a Paravati

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Aveva solo quattro mesi Leonardo, il bimbo di Paravati morto lunedì scorso nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Il neonato era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso da Vibo Valentia a Cosenza dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni. I genitori lo avevano portato all’ospedale Jazzolino di Vibo nei giorni precedenti, quando il piccolo aveva iniziato ad accusare febbre alta, vomito e dissenteria. Da venerdì a lunedì, il quadro clinico si sarebbe aggravato fino a un arresto cardiaco. Rianimato e stabilizzato dai medici vibonesi, Leonardo è stato trasferito d’urgenza a Cosenza dove però, poche ore dopo, è spirato.

La causa, secondo quanto trapelato da fonti ospedaliere, potrebbe essere stata uno shock da disidratazione, ma sarà l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza a stabilire con precisione cosa sia realmente accaduto. L’inchiesta è partita a seguito dell’esposto presentato dai genitori, che chiedono verità e giustizia per il loro bambino. Il fascicolo, al momento senza indagati, punta a ricostruire le ore precedenti al decesso, i tempi del soccorso, le diagnosi effettuate e la gestione del caso nei due ospedali coinvolti. Elementi chiave per comprendere se ci siano state mancanze o ritardi nell’assistenza sanitaria. Intanto oggi pomeriggio alle 16 saranno celebrati i funerali, nella chiesa della Madonna degli Angeli a Paravati.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

blit carabinieri rc

‘Ndrangheta: maxi operazione “Eureka”, dopo la sentenza 23 persone finiscono in carcere

Calabria
REGGIO CALABRIA - Dalle prime ore di oggi 4 ottobre, i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto...
Infermiere

Sanità: senza infermieri non c’è salute, De Palma «Ne mancano 175mila rispetto agli standard...

Italia
ROMA – Il dato che arriva dalla comunità scientifica internazionale non può più essere ignorato: secondo una ricerca pubblicata su PubMed nel 2024, ed...
Cardiochirurgia-Cosenza

Cardiochirugia a Cosenza: la battaglia vinta di Altimari dopo la morte della sorella

Area Urbana
COSENZA - C'era anche Roberto Altimari questa mattina presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in occasione dell'inaugurazione del nuovo reparto di Cardiochirurgia. Una presenza imprescindibile...
Salvini

Sciopero per Gaza ‘illegittimo’, dalla Calabria Salvini attacca la Cgil: «sapremo come comportarci»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti... Abbiamo voluto dare una...
Regionali voto congiunto e indecisi

Stop al bollo auto, la proposta di Tridico. Occhiuto: «cose assurde per rubare voto...

Calabria
CATANZARO  - "Dicono cose assurde pensando di poter rubare il voto dei calabresi ma soprattutto pensando che i calabresi si facciano abbindolare". Lo ha...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37549Area Urbana22658Provincia19968Italia8058Sport3890Tirreno2985Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

blit carabinieri rc
Calabria

‘Ndrangheta: maxi operazione “Eureka”, dopo la sentenza 23 persone finiscono in...

REGGIO CALABRIA - Dalle prime ore di oggi 4 ottobre, i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto...
Infermiere
Italia

Sanità: senza infermieri non c’è salute, De Palma «Ne mancano 175mila...

ROMA – Il dato che arriva dalla comunità scientifica internazionale non può più essere ignorato: secondo una ricerca pubblicata su PubMed nel 2024, ed...
mani volontariato
Provincia

San Marco Argentano: “Giubileo del Volontariato”, una giornata per chi si...

SAN MARCO ARGENTANO (CS) - In occasione della solennità di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e testimone universale di carità evangelica, domani sabato 4...
seconda chance
Area Urbana

Cosenza, all’Arenella torna “Seconda Chance”: riuso, comunità e sostegno al popolo...

COSENZA - Piazza Arenella a Cosenza domani, sabato 4 ottobre dalle ore 10, ospiterà una nuova edizione di “Seconda Chance”, la fiera dedicata al...
Rende inside out 2
Area Urbana

A Rende “Inside Out 2”. Riparte il progetto di co-housing: libertà,...

RENDE - Un modello di convivenza inclusiva e di autonomia reale per le persone con disabilità visiva è l’obiettivo di Inside Out 2, progetto...
escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino
Provincia

Orsomarso: escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino: la...

ORSOMARSO (CS) - Acqua cristallina, alberi secolari e zampette felici. Un successo ad Orsomarso, nel cuore della Valle del Fiume Argentino, la prima escursione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA