Domani chiude per un mese un tratto di Statale 107. Al via i lavori al viadotto tra Cosenza e Rovito

COSENZA – Come avevamo anticipato, dalle 14 di domani, lunedì 10 giugno la Strada Statale 107 “Silana Crotonese” sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 37, tra Cosenza e Rovito, per consentire l’esecuzione un intervento di ripristino sul viadotto “Fratelli Bandiera”.Anas, nell’emettere l’ordinanza di chiusura, ha precisato che “il completamento dei lavori è previsto entro il 7 luglio“.

Quindi, quasi un mese di chiusura totale e di inevitabili disagio alla circolazione sia per i turisti che devono raggiungere la Sila, ma anche per i pendolari, residenti nei comuni della Presila, che devono raggiungere Cosenza e l’hinterland, già penalizzati da diverso tempo dall’impianto semaforico che da regola la circolazione lungo il Viadotto “Fratelli Bandiera”, che necessita di urgenti lavori alle solette d’impalcato. Come concordato da Anas in sede di Comitato Operativo Viabilità (Cov) in Prefettura a Cosenza e di concerto con le amministrazioni locali interessate, il traffico sarà deviato come di consueto sulla viabilità alternativa.

Statale 107 chiusa: ecco tutti i tratti della viabilità alternativa

I veicoli provenienti da A2/Cosenza in direzione Crotone/Sila dovranno uscire allo svincolo ‘Cosenza Centro Storico’ (km 34,200) e proseguire in direzione Casali del Manco-Sila, Strade Provinciali (Sp217-Sp221-Sp225) con rientro sulla statale 107 allo svincolo di Spezzano della Sila (km 45,450).

Percorso inverso per i veicoli provenienti da Crotone/Sila in direzione Cosenza. Il traffico locale potrà utilizzare le uscite agli svincoli di: Pianette Rovito e Cosenza Cimitero. Saranno consentiti, attraverso i filtraggi, gli accessi nella tratta interclusa per immobili residenziali con accesso diretto sulla statale 107

– Abitato di Celico e Rovito

– Cimitero di Cosenza

– Strutture ricettive

Traffico a lunga percorrenza

I veicoli provenienti da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo Valentia e diretti verso Sila/Crotone, potranno utilizzare la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione Salerno, uscire a Lamezia Terme in direzione Catanzaro, proseguire su Strada Statale 280 ‘dei Due Mari’, Strada Statale 280 dir, Strada Statale 106 Var/A direzione Sellia Marina, Strada Statale 106 Jonica direzione Taranto.

Percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo Valentia/Reggio Calabria/Sicilia.

I veicoli provenienti da Campania/Basilicata e diretti verso Sila/Crotone potranno utilizzare la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione Reggio Calabria con uscita allo svincolo di Firmo, proseguire su Strada Statale 534 di ‘Cammarata degli Stombi’ e Strada Statale 106 ‘Jonica’ direzione Crotone. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila/Crotone e diretti in A2/Basilicata/Campania.