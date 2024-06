Statale 107, lavori ad un viadotto tra Cosenza e Pianette di Rovito: tratto chiuso per un mese

COSENZA – Con un’ordinanza l’Anas ha comunicato la chiusura totale del tratto della Statale 107 della Silana Crotonese, dal km 36+750 al km 37+500, per dei lavori urgenti che riguardano la riparazione di una porzione di soletta del Viadotto “F.lli Bandiera” sito al Km 39+600, poco prima dello svincolo di Pianette di Rovito. Attualmente il tratto è regolato dall’impianto semaforico ma, nel corso delle ispezioni è emersa la necessità di un intervento di riparazione.

Tutti i veicoli uscita obbligatoria sui percorsi alternativi:

Ambito locale: i veicoli provenienti da A2/Cosenza uscita allo svincolo SS107 Cosenza Centro Storico (km 34+200) direzione Casali del Manco-Sila

Strade Provinciali (SP217-SP221-SP225) con rientro sulla SS 107 allo svincolo di

Spezzano della Sila al km 45+450;

percorso inverso per i veicoli provenienti da Crotone/Sila direzione Cosenza;

Il traffico locale potrà utilizzare le uscite agli svincoli di:

Pianette Rovito (SP 232 > Rovito-Cosenza)- Cosenza Cimitero (Strada comunale Bosco sottano > Cosenza-Rovito)

Lunga percorrenza:

– i veicoli provenienti da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo V. e diretti in Sila- Crotone: A2 “ Autostrada del Mediterraneo” in direzione Salerno uscita Lamezia Terme Dir. Catanzaro,SS 280 dei Due Mari ,SS. 280 dir, SS. 106 Var A direzione Sellia Marina, SS. 106 Jonica direzione Taranto; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo V./Reggio Calabria/Sicilia;

– i veicoli provenienti da Campania/Basilicata e diretti in Sila- Crotone:A2 “Autostrada del Mediterraneo” direzione Reggio Calabria con uscita allo svincolo di Firmo, SS 534 di “Cammarata degli Stombi”, SS. 106 “Jonica” direzione Crotone; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/ Basilicata/Campania;

Cosentiti filtraggi e gli accessi nella tratta interclusa per:

– Cimitero di Cosenza

– Strutture ricettive “Garden”

– Immobili residenziali con accesso diretto sulla ss107

– Abitato di Celico e Rovito