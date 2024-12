In fila per i ‘cuddruriaddri’, la tradizione vince ancora

COSENZA – Sono una tradizione, di quelle che si rispettano e si ripetono ogni anno. E, soprattutto in questi due giorni a Cosenza, vanno letteralmente a ruba. Sono i “mitici” “cuddruriaddri”, che aprono così il periodo natalizio.

Centinaia di persone si mettono in fila perché a tutto si può rinunciare, ma non a questo straordinario prodotto tipico, frutto di una semplice ricetta.

“Patate, acqua, lievito e farina, poi vengono lievitati e successivamente fritti” – racconta una signora proprietaria di una delle attività commerciali che li vendono.

Sembra facile farli, ma non è proprio così. E se c’è chi li fa in casa, la maggior parte li compra. L’importante però è mangiarli perché, diversamente, non sarebbe l’ Immacolata.

“Ne abbiamo venduti circa 1000 da questa mattina” dice uno dei commercianti alla fine della mattinata, cifra che è emblematica del consumo che se ne fa in questo periodo e soprattutto in questi due giorni.

La tradìzione si ripeterà, in parte, il 24 dicembre; in questo week-end, però, è l’avvio di un periodo decisamente magico, ricco di prelibatezze agroalimentari.