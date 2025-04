Cosenza, sarà ripristinato il senso di marcia di via Trento: direzione da viale Trieste a corso Umberto

- Advertisement -

COSENZA – Da domani, giovedì 3 aprile sarà ripristinato l’originario senso di marcia di via Trento con direzione obbligatoria da viale Trieste verso corso Umberto. Il provvedimento, contenuto in una ordinanza del 19 febbraio scorso, del dirigente del settore viabilità, trasporti e mobilità, Ing. Francesco Azzato, entrerà in vigore da domani, una volta apposta la relativa segnaletica stradale.

La nuova disposizione era stata prevista già in una deliberazione di giunta, sempre del febbraio scorso, con la quale era stato dato indirizzo al dirigente competente di introdurre alcune modifiche alla viabilità cittadina. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo senso di marcia, i veicoli provenienti da viale Trieste, all’intersezione con via Trento potranno, contrariamente a quanto avveniva prima, svoltare a sinistra percorrendola fino a Corso Umberto.