Legge Urbanistica Regionale, incontro alla Provincia di Cosenza «passo avanti per i Comuni»

COSENZA – Una discussione sulla legge urbanistica regionale calabrese e sull’approvazione degli strumenti urbanistici a supporto dei comuni. Si è parlato di questo stamattina al Palazzo della Provincia, nella Sala degli Specchi, in un incontro organizzato dall’assessorato all’Urbanistica della Regione in collaborazione con l’ANCI Calabria. Un momento di confronto e di approfondimento con i sindaci e i tecnici comunali sulle difficoltà e sulle criticità che si registrano nell’attuazione delle disposizioni previste dalla normativa regionale in materia.

Hanno partecipato, in qualità di relatori i referenti degli uffici regionali competenti in materia di urbanistica, di Anci Calabria e del Presidente dell’Istituto nazionale di Urbanistica (INU) – sezione Calabria, Domenico Passerelli, con il quale è stato sottoscritto, nei giorni scorsi, un Protocollo d’intesa per la diffusione e la valorizzazione delle norme urbanistiche. I lavori sono stati aperti dall’Assessore all’Urbanistica della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, promotrice dell’iniziativa, la quale ha sottolineato che l’incontro odierno a Cosenza apre la serie degli incontri previsti su tutto il territorio regionale con i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei Comuni calabresi che hanno avviato l’iter di adozione degli strumenti urbanistici, ma che non sono ancora giunti alla loro approvazione.

L’assessore regionale all’Urbanistica ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Calabria a supportare i comuni nel processo di attuazione della legge: «la collaborazione tra Regione ed enti locali è fondamentale per realizzare una visione condivisa del nostro territorio. Siamo qui per ascoltare e lavorare insieme, affinché ogni comune possa beneficiare delle opportunità offerte dalla legge urbanistica».

Sulla stessa lunghezza d’onda la Presidente di ANCI Calabria, Rosaria Succurro, che ha sottolineato l’importanza di un confronto costruttivo tra le istituzioni locali e regionali: «Oggi abbiamo l’opportunità di analizzare insieme ai sindaci e ai tecnici comunali le nuove normative che possono realmente fare la differenza nel nostro territorio. La legge urbanistica regionale rappresenta un fondamentale strumento per garantire uno sviluppo sostenibile e pianificato delle nostre città, rispondendo così alle esigenze dei cittadini e delle comunità». Succurro ha inoltre aggiunto che «è essenziale che i comuni siano dotati degli strumenti adeguati per pianificare in modo efficace il proprio sviluppo. L’approvazione di questi strumenti è un passo cruciale per garantire una gestione del territorio che sia al tempo stesso responsabile e innovativa». L’incontro si è concluso con un forte senso di collaborazione e determinazione da parte di tutti i partecipanti, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile che tenga conto delle specificità e delle esigenze dei diversi territori calabresi.