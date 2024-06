Cosenza si schiera contro l’autonomia differenziata: la protesta in piazza

COSENZA – A poche ore dall’approvazione della legge sull’autonomia differenziata, a Cosenza è subito tempo di protesta. Ad organizzarla il coordinamento democrazia costituzionale con i suoi componenti che si sono ritrovati a Piazza XI Settembre, ovvero in pieno centro. Non è stato proprio un qualcosa di organizzato, ma una manifestazione spontanea, che ha visto protagonisti un gruppo di cittadini ed alcune associazioni. Ribadito un secco no nei confronti di questa legge e non sono mancate accuse nei confronti dei parlamentari calabresi che hanno votato il provvedimento.

