Cosenza, al via “Smash the violence”: tornei di tennis contro la violenza sulle donne

COSENZA – Nel tennis lo smash è un colpo giocato sempre con una certa forza. La stessa forza che la Federazione Italiana Tennis e Padel Calabria vuole utilizzare per dire no alla violenza sulle donne. Lo fa con un progetto, la cui fase esecutiva è appena iniziata con il primo dei sei tornei previsti dall’iniziativa denominata proprio “Smash the violence”, che vuole lanciare un messaggio molto chiaro.

Il progetto, organizzato insieme all’associazione D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza, e alla fondazione Roberta Lanzino, prevede l’organizzazione di sei tornei di tennis di quarta categoria nei circoli dell’area urbana di Cosenza con master finale. Il primo, che si disputa sui campi dello Sporting Club, è in corso. In campo sia donne che uomini la cui presenza secondo gli organizzatori riveste un’importanza fondamentale.

Si tratta come detto di tornei di quarta categoria: in campo non vanno certo i campioni, ma la tecnica conta poco; il solo scopo è lanciare un messaggio chiaro. Così come importante è anche la decisione di devolvere parte degli incassi dei tornei alla Fondazione Roberta Lanzino. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha poi voluto sottolineare la collaborazione che si è creata fra i diversi circoli che, a volte, sul campo, ma anche nell’organizzazione di tornei, sono state “rivali”, ma che, in questo caso, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa, hanno collaborato ed hanno fornito così un apporto fondamentale per la buona riuscita del progetto.