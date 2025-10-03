HomeArea Urbana

Cosenza: dal flash mob all’Annunziata al corteo contro il genocidio, oggi lo sciopero generale nazionale

Ieri sera il flash mob dei sanitari davanti all’ospedale e il corteo per le strade della città. Oggi sciopero generale nazionale: appuntamento in Piazza Kennedy

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La voce di Cosenza si è sollevata ancora una volta per ribadire solidarietà al popolo palestinese e condannare le violenze in corso a Gaza. Ieri sera un partecipato corteo nel cuore della città, che ha messo in luce — tra slogan e striscioni — l’urgenza di continuare la mobilitazione: «Oggi più che mai servono tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione», hanno dichiarato i promotori. Una posizione che si inserisce nel più ampio quadro di proteste che, da ieri, attraversano l’Italia: stazioni, strade e aeroporti sono stati bloccati in decine di città, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione internazionale su quanto accade a Gaza e sul blocco della Global Sumud Flotilla.

In parallelo, il flash mob “Luci sulla Palestina” ha acceso simbolicamente cento ospedali italiani. Anche davanti all’Annunziata di Cosenza, cittadini e operatori sanitari si sono riuniti per ricordare i 1.677 medici e infermieri uccisi a Gaza, dove il 94% delle strutture ospedaliere è stato distrutto o gravemente danneggiato. La mobilitazione continua oggi, 3 ottobre, con lo sciopero generale e il corteo previsto alle ore 9 in Piazza Kennedy. La città si prepara a un’altra giornata di protesta, nel segno della solidarietà internazionale e della difesa dei diritti umani.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

longevity day a Rende

A Rende l’11ª edizione del Longevity Day: emozioni, premi e riflessioni sull’invecchiamento attivo

Area Urbana
RENDE - Grande partecipazione all'undicesima edizione del Longevity Day, l'evento dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo e della cultura della longevità, organizzato da Maria Brunella...
Ospedale-Civile-dellannunziata-di-Cosenza2

Straordinario intervento endovascolare all’Annunziata, salvato un 20enne. La mamma «è vivo grazie a loro»

Area Urbana
COSENZA - È la storia di Raffaele, un ragazzo di 20 anni di Cosenza affetto da una malattia genetica gravissima che nella vita lo...
occhiuto - tridico - toscano

Elezioni Regionali in Calabria. Occhiuto, Tridico e Toscano sui temi caldi: sanità, infrastrutture e...

Calabria
COSENZA - A poche ore dal silenzio elettorale, quella di oggi sarà l'ultimo round prima delle elezioni regionali. Una campagna elettorale giocata su temi...
vincita-Francesca-da-Praia-a-Mare-

Affari Tuoi, Francesca di Praia a Mare rinuncia all’offerta da 200mila e vince 300mila...

Provincia
ROMA - Questa sera, nella puntata del noto programma televisivo in onda su Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, una concorrente...
App-Itamat

Non sai chi votare? C’è un’app gratuita che ti dice quale lista è più...

Calabria
COSENZA - In occasione delle prossime elezioni regionali sarà disponibile Itamat, un’applicazione online gratuita pensata per aiutare gli elettori a orientarsi tra i programmi...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37540Area Urbana22645Provincia19963Italia8057Sport3888Tirreno2984Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

longevity day a Rende
Area Urbana

A Rende l’11ª edizione del Longevity Day: emozioni, premi e riflessioni...

RENDE - Grande partecipazione all'undicesima edizione del Longevity Day, l'evento dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo e della cultura della longevità, organizzato da Maria Brunella...
occhiuto - tridico - toscano
Calabria

Elezioni Regionali in Calabria. Occhiuto, Tridico e Toscano sui temi caldi:...

COSENZA - A poche ore dal silenzio elettorale, quella di oggi sarà l'ultimo round prima delle elezioni regionali. Una campagna elettorale giocata su temi...
carabinieri ros eureka
Calabria

Processo “Eureka” su narcotraffico internazionale: 76 condanne e 7 assoluzioni in...

REGGIO CALABRIA - Si è concluso con 76 condanne e 7 assoluzioni il processo "Eureka" per un traffico internazionale di droga. La sentenza di...
Area Urbana

Cosenza: paura su corso Mazzini per l’incendio in un appartamento. Sul...

COSENZA - Attimi di paura in questi minuti su corso Mazzini, nel centro di Cosenza, dove una colonna di fumo nero si è levata...
mareggiata mare mosso
Calabria

Tragedia a Punta Pellaro: mareggiata ribalta una barca, morto un pescatore...

REGGIO CALABRIA - Una mattinata di pesca si è trasformata in tragedia oggi a Punta Pellaro, sul litorale di Reggio Calabria dove un pescatore...
castrolibero
Area Urbana

Alla scoperta della storia di Castrolibero con il “Castrotour”, un viaggio...

CASTROLIBERO (CS) - Partirà domani, venerdì 3 ottobre un viaggio speciale, fatto di passi curiosi, sorrisi, domande e meraviglia. È il CastroTour, il nuovo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA