Cosenza calcio, la protesta degli steward «avanziamo decine di partite, fuori i soldi» – FOTO – VIDEO

COSENZA – Detto fatto. Casacca gialla da lavoro e fischietto in bocca, come promesso gli steward che hanno lavorato per le partite del Cosenza Calcio sono scesi in piazza questo pomeriggio in un sit-in di protesta a Piazza Kennedy per chiedere le spettanze relative ai servizi epitetati in occasione delle partite della sqaudra rossoblu. Parliamo di retribuzioni che vanno da ottobre 2023 a maggio 2024. Da una parte la società. che ha fatto sapere che si sta muovendo e sono “in corso nuove verifiche” per cercare risolvere la situazione. Il club fa sapere che l’amministrazione, presieduta ora dalla dott.ssa Rita Scalise, sta verificando la situazione e convocherà gli steward stessi.

Dall’altra, però, i lavoratori che si sono detti stanchi da una serie di promesse e di nessun atto concreto. Sono almeno una cinquantina di steward, quelli che hanno prestato servizio allo stadio “San Vito – Marulla” durante la scorsa stagione, e che aspettano ancora di essere pagati. Cori e urla rivolte soprattutto al Presidente Guarascio: «Questi sono tutti i soldi che avanzo da questi signori. Qui ho tutta una serie di partite in cui avanzo soldi – ha detto uno Steward – e la società voleva pagarmene una sola per darmi il contentino. Avanzo 2.400 euro ben 15 partite tra 11 gare del Cosenza in Serie B, nazionale e turni notturni».

Un altro steward spiega «Non ci sono stati pagati nemmeno i servizi di pulizia. Siamo stati chiamati a lavorare nei giorni festivi a Santo Stefano, la sera e non ci siamo mai tirati indietro. È vilente dover elemosinare quello che è un nostro diritto».