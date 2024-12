Concertone di Capodanno, Caruso: “Achille Lauro é un grande artista e saprá coinvolgere tutti”

- Advertisement -

COSENZA – Cosenza conferma Achille Lauro per il concerto di Capodanno in piazza. L’annuncio è arrivato oggi dal sindaco che ha spiegato i motivi che hanno condotto alla scelta del cantante per celebrare l’inizio dell’anno 2025.

“Quello che da un po’ di tempo si pensava potesse essere l’artista presente qui a Cosenza per il Capodanno è stato confermato, nessuna suspence quest’anno”, ironizza il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Achille Lauro, spiega il primo cittadino, è stata la prima scelta. “Ma si era pensato anche ad Annalisa, Mango ed Elodie qualora non si fosse arrivati a Lauro”. Mentre, tiene a precisare il primo cittadino “nessun contatto con Gigi D’Agostino”. “Non è stato un fatto facile – prosegue Caruso – perché le richieste su Achille Lauro erano tante e noi abbiamo fatto la nostra proposta e sin dal primo momento abbiamo lavorato perché Achille Lauro potesse essere qui a Cosenza, in un percorso di continuità con la nostra esperienza, che è partita nel 2022 con Mario Biondi e l’anno scorso con Giorgia.

“Quest’anno non potevamo essere di meno rispetto al 2023 e quindi abbiamo puntato subito la nostra attenzione su un artista che non è solo un grande cantante, ma è un grande comunicatore e comunque un artista impegnato anche nel sociale. È proprio di oggi una la notizia Ansa che parla appunto della presenza di Achille Lauro all’Onu, dove è stato a parlare agli studenti nella Casa di Vetro, proprio in regione anche di un’azione che lui sta portando avanti”.