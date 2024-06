Statale 107 chiusa tra Cosenza e Rovito per i lavori al viadotto: possibile riapertura prima del 7 luglio

COSENZA – Buone notizie per i pendolari e per i turisti che in questo periodo cominciano a essere numerosi, i quali percorrono e dovranno percorrere la Statale 107 “Silana -Crotonese” da Cosenza direzione Sila e viceversa. Infatti, l’importante arteria, chiusa per i lavori sul viadotto Fratelli Bandiera nei pressi di Rovito potrebbe essere riaperta prima della data prevista del 7 luglio prossimo.

L’incontro con Anas e i sindaci

La notizia arriva direttamente dall’Anas, dopo un incontro che si è svolto stamane presso la Prefettura di Cosenza, alla presenza dei sindaci di Celico, Spezzano della Sila, Rovito, Casali del Manco, forze dell’ordine e per l’appunto dei vertici Anas. Nel corso dell’incontro sono state sollevate una serie di questioni come ha spiegato il primo cittadino di Celico, Matteo Lettieri, da una maggiore manutenzione delle strade da parte degli organi preposti ed una comunicazione più tempestiva di Anas, qual ora si dovesse chiudere nuovamente per altri lavori la SS107, in modo da provvedere per tempo a predisporre i percorsi alternativi.

Mentre il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco ha chiesto l’apertura di un varco sulla SS107, in località Pietramoni, in modo da consentire il transito delle sole auto, inibendo quello dei mezzi pesanti, in modo da poter sfruttare i percorsi alternativi presenti a Rovito. Per quanto riguarda Casali del Manco, il primo cittadino ha sollecitato maggiori controlli in seguito all’aumento del traffico e alle problematiche causate dai mezzi pesanti. Ed infine, il sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis ha chiesto degli interventi manutentivi sui percorsi alternativi ricadenti sul proprio territorio comunale ma di competenza della Provincia di Cosenza.