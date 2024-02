Centro impiego Cosenza, nuovi strumenti (e nuova sede) per aiutare i giovani a trovare lavoro

COSENZA – Lavoro…mission impossible? “No, non è impossibile, stiamo mettendo a disposizione tutto il necessario per rendere possibile l’occupazione”. Lo dichiara l’assessore al lavoro Giovanni Calabrese presente oggi al tavolo sui tirocini formativi (tirocini di inclusione sociale e alternanza scuola lavoro) nell’ambito del programma GOL. Intanto arrivano nuovi strumenti e una nuova sede ‘più dignitosa’ per il centro per l’impiego di Cosenza, chiuso da oltre 3 anni. Settimana scorsa è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Calabria e il Comune di Cosenza che ha messo a disposizione un immobile su via Giulia. Dalla Cittadella arriveranno oltre 2 milioni per gli interventi necessari di ristrutturazione che permetteranno “entro la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo” un nuovo spazio di cui i cittadini potranno fruire per trovare lavoro”, assicura Calabrese.

Calabrese: “calabresi devono cambiare la mentalità sul posto fisso”

Sul tavolo delle politiche del lavoro si punta sui tirocini formativi per “formare e qualificare meglio le persone affinché le aziende non abbiano più scuse”, ci dice Calabrese. “In Calabria però dobbiamo distoglierci dall’idea fissa del posto pubblico e i calabresi devono cambiare mentalità – prosegue Calabrese – bisogna puntare all’occupazione nel settore privato e il tirocinio in questo senso è uno strumento di supporto. Sono tanti gli strumenti che abbiamo però dobbiamo formare le persone con formazione qualificata e fare in modo che le aziende non abbiano più alibi affinché le persone siano formate per quel tipo di lavoro e pagate in modo serio, in modo adeguato e giusto, dunque lavoro vero.

Centri per l’impiego che puntano a diventare, a detta della Cittadella, più digitali e a portata di smartphone tra gli obiettivi della Regione.

Alternanza scuola lavoro

L’alternanza scuola coinvolge quattro istituti di Cosenza: Polo Brutium, IIS Lucrezia Della Valle e il Liceo Scientifico Fermi e IIS Mancini – Tommasi che hanno sottoscritto un accordo accordo operativo con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, il Centro per l’Impiego di Cosenza e Anpal Servizi. I ragazzi verranno avviati al mondo del lavoro attraverso dei laboratori teorici e pratici da parte di Anpal che farà da intermediario con le imprese (come fare il CV, quali sono i punti i fondamentali per presentarsi ad un’azienda).

Tirocini di Inclusione Sociale

Sono previsti dall’Avviso 3 del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori – GOL e costituiscono un’opportunità significativa per le aziende del territorio di accogliere come tirocinanti soggetti svantaggiati presi in carico dai servizi sociali e/o sanitari.