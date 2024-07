Aprigliano, il sindaco rieletto: «primo obiettivo, riaprire la nostra scuola»

APRIGLIANO (CS) – Alessandro Porco è il sindaco rieletto nel comune di Aprigliano. Giovane, libero professionista, di 32 anni, il primo cittadino – alla guida della lista civica Aprigliano Presente&Futuro – è stato scelto nuovamente dalla comunità che abita uno dei comuni più estesi della presila cosentina. La nostra redazione lo ha contattato per capire quali sono gli obiettivi del suo secondo mandato, i progetti già avviati e quelli in cantiere.

Per quanto riguarda i lavori pubblici “il primo obiettivo a breve termine è riaprire la nostra scuola perché abbiamo ricevuto negli anni scorsi diversi finanziamenti sul plesso di frazione Guarno”, ci spiega Porco. “Adesso stiamo completando i lavori e a settembre possiamo già annunciare che la scuola sarà unica nella frazione e ritornerà nel suo posto storico. Abbiamo poi in cantiere il completamento dell’impianto sportivo e sarà uno dei pochi nella zona della presila se non l’unico campo regolamentare in erbetta sintetica ma i tempi in questo caso sono un po’ più lunghi”, precisa. Prevista l‘inaugurazione dell’area fitness, completata recentemente a San Rocco per riscoprire il piacere e i vantaggi dell’esercizio fisico all’aria aperta in uno spazio sportivo adeguatamente attrezzato.

Con i fondi del Pnrr, invece, l’intento di riqualificare la strada di collegamento lungo il fiume. “Abbiamo il progetto ma ancora non è uscita la linea di finanziamento per poter realizzare quest’opera ma ce la prefissiamo come prossima deadline nel corso dei cinque anni di questa legislatura”.

Sul versante del sociale “continuiamo il lavoro che abbiamo fatto sotto i tutti punti di vista”, prosegue il primo cittadino di Aprigliano. “Garantire i servizi essenziali con un paese pulito grazie alla grossa pulizia straordinaria effettuata. E poi – prosegue ancora – ci sarà una ricca estate con tanti tornei di beach volley, di calcio e tanto altro ancora”.

Il sindaco Porco però vuole lanciare anche un avvertimento ai cittadini: “sarà un anno difficile anche in virtù dell’autonomia differenziata appena approvata che vedrà tagliati i fondi di perequazione per i Comuni, quindi tutti i fondi di solidarietà. Questo significa che dovremmo amministrare in modo più oculato per evitare sperperi per poter garantire i servizi necessari”.

Il consiglio comunale di Aprigliano

Presidente del consiglio comunale: Fabrizio Rende

Vicesindaco: Francesco Tarantino

Assessore: Marzia Gallucci

Consiglieri delegati

Folino Clara

Petrone Santo

Borrelli Roberto

Misuraca Marcello