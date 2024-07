Firmo, il sindaco Giuseppe Bosco al secondo mandato: «primo obiettivo costruire il teatro»

FIRMO (CS) – Giuseppe Bosco è il sindaco eletto per la seconda volta – all’ultima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno – nel comune di Firmo, borgo arbereshe in provincia di Cosenza. Classe 1970, il primo cittadino è alla guida del territorio dal 2019 con il partito ‘Lista Popolare Giglio’. La nostra redazione lo ha contattato in merito ai progetti già avviati e ai prossimi obiettivi da perseguire nei prossimi anni sul territorio.

“Abbiamo parecchi progetti già avviati come quelli sul dissesto idrogeologico e i cui interventi sono al 50%, stiamo ultimando la variante del Comune”, ci spiega Bosco, “poi stiamo riqualificando il centro storico con un progetto di recupero in particolare su via Dante e via Roma”, fino al “rifacimento dei marciapiedi in atto”. “Avevamo solo quelli sul lato sinistro su piano dello Schiavo e appalteremo a breve il lato destro, il tempo di fare le gare d’appalto, in modo da completare il vialone”.

Il tema del risparmio energetico è un tema caro all’amministrazione comunale e su cui Bosco punta per creare una comunità energetica. “Per l’efficientamento energetico abbiamo due scuole interessate. Una dei due plessi, al momento, è sede momentanea del Comune in quanto stiamo ristrutturando il Municipio con un po’ di difficoltà tecniche che stiamo cercando di superare”. Tra i progetti in cantiere anche “il rifacimento della rete idrica per cui ho presentato un progetto da 2 milioni e per cui il primo lotto da 500mila euro è stato finanziato dalla Regione Calabria” Con l’unico finanziamento PNRR da 1 milione e 400 mila euro che Firmo ha ottenuto in q questi anni “abbiamo demolito e stiamo ricostruendo un asilo nido”.

Sul versante della sanità l’intento è quello di “realizzare in futuro una casa di cura o struttura sanitaria in uno degli edifici che ospitava i nostri ragazzi, che sono sempre meno qui a Firmo.

Tra i prossimi obiettivi imminenti, tra gli intenti del sindaco Bosco “sarebbe ideale la costruzione di un teatro al chiuso che era un progetto in graduatoria come CIS Calabria e che vogliamo realizzare in un ex convento dei Dominicani. Erano stati creati i muri di sostegno ma non abbiamo ricevuto i finanziamento per poter ultimare l’opera. Purtroppo dovremmo attendere ancora un po’ in quanto il finanziamento CIS tempo fa mi fu sotratto: fu tolto a Firmo per essere finanziato al comune di San Basile”.

Il Consiglio Comunale di Firmo – 2024

Sindaco: Giuseppe Bosco

Consiglieri comunali

Aiello Giuseppe

De Lia Michele

La Camera Nicolino

Pellegrini Elisabetta

Rio Gaetano

Romeo Alessandro

Roseti Pietro

De Lia Michele (Vicesindaco)

Pellegrini Elisabetta (Assessore)

Presidente del Consiglio comunale: La Camera Nicolino