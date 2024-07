Fiumefreddo, accusa un malore mentre è in mare: provvidenziale l’intervento del bagnino

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Va a fare un bagno a mare e accusa un malore. L’episodio sulla spiaggia di Fiumefreddo, in provincia di Cosenza, nei pressi della stazione, dove un uomo di circa 70 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare. I parenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiamando l’attenzione del bagnino Mirco Lenti, 26enne in servizio al lido La Lampara, intervenuto immediatamente per soccorrere l’uomo che rischiava l’annegamento. Il giovane ha trascinato immediatamente l’uomo fuori dall’acqua, trasportandolo a riva e praticandogli poi un massaggio cardiaco supportato da Paola Pitorri, infermiera di Roma in vacanza a Fiumefreddo. L’anziano, dapprima violaceo in volto, si è poi ripreso. Allertati i soccorsi, i sanitari del 118 sono giunti sul posto trasportando con un’ambulanza l’anziano in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. Immensa la gioia di Mirco, colto dall’emozione per il salvataggio effettuato, ha dichiarato alla nostra redazione: “sono molto felice di aver potuto salvare una vita”.

