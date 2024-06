Cosenza, in partenza la campagna di disinfestazione contro le zanzare. Prosegue quella contro topi e blatte

COSENZA – In tutto il territorio comunale di Cosenza, nei prossimi giorni, diverse squadre entreranno in azione per effettuare gli annuali interventi di disinfestazione contro le zanzare che rappresentano un rischio per la salute delle persone in ogni contesto, da quello turistico e della ricettività a quello degli allevamenti, a quello alimentare. L’annuncio arriva dall’assessore alla manutenzione della città dei Bruzi Francesco De Cicco che assicura che si interverrà con un cronoprogramma di disinfestazione “a fine giugno, fine luglio e fine agosto” attraverso mirate campagne contro la proliferazione degli insetti alati. Come sempre, saranno pubblicati i giorni e le zone interessate dagli interventi di disinfestazione.

Prosegue la disinfestazione di blatte e la derattizzazione

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, intanto prosegue con la derattizzazione e deblattizzazione (la campagna contro topi e blatte) su tutto il territorio mettendo in campo ogni intervento necessario a tutelare il decoro e la pulizia della città. “Stiamo effettuando questo tipo di interventi 3 o 4 volte al mese, toccando il nord, il centro e il sud della città” – spiega l’assessore De Cicco – I primi interventi sono stati effettuati a fine maggio, poi nuovamente dal 4 all’11 giugno e la terza campagna la faremo alla fine del mese di giugno. Bisogna eseguire almeno tre operazioni – conclude l’assessore al ramo – per vedere i risultati”.