Cosenza e Casali del Manco: sequestro di cocaina e due arresti in flagranza di reato

- Advertisement -

COSENZA – A Cosenza e Casali del Manco, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato due persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In seguito ad un servizio di controllo straordinario del territorio nella città di Cosenza, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto un 49enne del posto, in quanto trovato in possesso, all’interno della sua abitazione, di 8 grammi circa di cocaina insieme con un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento. A seguito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo, militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cosenza hanno rinvenuto e sequestrato contro ignoti 690 grammi circa di cocaina all’interno di un’abitazione, in via di ristrutturazione, di libero accesso.

A Casali del Manco (CS), i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, con il supporto del Nucleo CC Cinofili di Vibo Valentia, un 46enne del posto, in quanto deteneva, all’interno di un’abitazione, nella sua disponibilità, 65 grammi di cocaina, sottoposti a sequestro probatorio insieme con un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento. Al termine degli adempimenti di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Cosenza.