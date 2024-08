CamERAdigitale, a Cosenza parte il progetto d’innovazione per le imprese

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza, attraverso il suo Punto Impresa Digitale, in collaborazione con DIntec, società in house del sistema camerale specializzata in innovazione e digitalizzazione, lancia il progetto CamERAdigitale per supportare le imprese locali nella transizione digitale e green. Lo riferisce una nota.

CamERAdigitale: il progetto

“Il progetto CamERAdigitale – è detto nella nota – è concepito per fornire alle imprese cosentine strumenti concreti e personalizzati per affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Attraverso un’analisi approfondita dei bisogni di innovazione delle aziende, verranno identificati i servizi di consulenza più adeguati per ciascuna realtà imprenditoriale. I servizi digitali one-to-one, che saranno messi a disposizione dopo l’analisi dei fabbisogni, mirano a guidare le imprese nelle scelte strategiche e industriali. L’obiettivo è stimolare i settori produttivi del territorio a implementare sistemi organizzativi e piani strategici efficaci, promuovendo una reale transizione digitale. La prima fase del progetto è articolata in una serie di interviste telefoniche mirate cui saranno sottoposte le imprese rispondenti alla manifestazione di interesse e beneficiarie del servizio. Le interviste, condotte da esperti del Punto impresa digitale e di Dintec, saranno finalizzate a individuare il fabbisogno di innovazione delle imprese ed ottenere consulenze dedicate, gratuite e commisurate al proprio livello di maturità digitale”.

Come partecipare

“Al termine delle interviste il Punto Impresa Digitale, con il supporto di Dintec, elaborerà un report sul fabbisogno di innovazione della provincia di Cosenza e redigerà un catalogo di servizi consulenziali cui le imprese partecipanti a questa manifestazione di interesse potranno accedere gratuitamente. Tutte le imprese interessate a partecipare dovranno compilare l’assessment della maturità digitale Selfi 4.0, uno strumento indispensabile per comprendere il grado di digitalizzazione dell’azienda, disponibile al seguente link: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessm ent-maturita-digitale-imprese Una volta effettuato l’assessment, sarà possibile iscriversi gratuitamente compilando il modulo indicato entro il 30 settembre 2024: https://forms.gle/1JzLaJ6BVyN23RyKA“