A Cosenza il Galà di beneficenza della Fondazione “Il cuore in una goccia”

COSENZA – La quinta edizione in programma il prossimo 12 dicembre presso La tenuta dei Mantelli. La Fondazione il Cuore in una Goccia rilancia l’impegno solidale al servizio della vita nascente con il tradizionale Galà di Beneficenza. L’evento apre le feste natalizie all’insegna del vero spirito del Natale, l’accoglienza della vita che nasce. È questa infatti la mission che anima la Fondazione il Cuore in una Goccia Onlus, ente benefico che affianca le mamme e le famiglie che affrontano, in gravidanza, una diagnosi di patologia del proprio bambino offrendo sostegno medico, familiare, spirituale, psicologico e solidale; ed è proprio il nascituro affetto da patologia prenatale, nella sua fragilità estrema, che necessita di essere accolto, protetto e curato in un mondo che, sempre più, allontana ogni forma di debolezza.

Il Prof. Giuseppe Noia, presidente della Fondazione e Direttore dell’Hospice Perinatale Centro per le cure palliative prenatali e post-natali “Santa Madre Teresa di Calcutta” del Policlinico Gemelli di Roma, la Dott.ssa Anna Luisa La Teano, cofondatrice e responsabile del braccio familiaretestimoniale della Fondazione e la Sig.ra Angela Bozzo, cofondatrice e responsabile del braccio spirituale e della rete psicologi del Cuore in una Goccia, accoglieranno gli ospiti per guidarli nella comprensione di una nuova visione sulla vita nascente e sulla patologia prenatale, e per mostrare a tutti che tanto può essere fatto per salvare le vite di queste creature e accompagnarle nel loro percorso.