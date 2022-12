Grave incidente tra Rende e Montalto sulla A2. Tre feriti, oltre 3 Km di code

RENDE – Si intitola “Canto l’autore” il concerto in programma domani sera alle 21 al Garden di Rende legato al progetto “Rime per un sogno 2023” ideato dal dottor Pasquale Nigro e Confidi Calabria in collaborazione con associazione Braccia aperte di Mario Covelli. L’obiettivo quest’anno, è di aiutare direttamente e concretamente le famiglie disagiate che hanno bisogno di cure e visite mediche specialistiche e non possono permettersele, con l’ausilio di associazioni e medici volontari che già operano in tal senso come Onco Med e Lilt, ma anche grazie ad altre associazioni su tutto il territorio regionale.

Con i concerti ambulanti di Canto l’Autore si cercherà di raccogliere più fondi possibili nel territorio che li accoglierà e si farà in modo da servire le persone di quello specifico territorio. Il Confidi Calabria è un esempio di solidartietà tra imprenditori. Il presidente, Pasquale Nigro ha voluto istituire un fondo solidarietà per finanziare Rime per un Sogno, progetto nato nel 2014 e si muove sul territorio calabrese proponendo la musica come strumento per fare del bene e grazie alla condivisione di scelte e obiettivi in campo sociale realizza concretamente opere per la collettività.

Dopo il triste periodo pandemico il Confidi Calabria ha voluto istituire un premio che verrà riconosciuto alle aziende socie che si sono distinte e sono state aiutate dallo stesso Confidi a raggiungere il proprio sogno o il proprio scopo. Pertanto durante la manifestazione sarà consegnato il Premio Itaca 2022. Sarà consegnato anche il secondo sogno, realizzato grazie ai concerti Canto l’Autore, un ecografo portatile all’associazione Ucraina S.A.L.O. di Natalia Kutzenku.