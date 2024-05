Praia a Mare, squarciate le gomme di nove mezzi in uso alla Polizia Locale

PRAIA A MARE (CS) – Sono stati letteralmente tagliati gli pneumatici ai mezzi della Polizia municipale di Praia a Mare. Sarebbero nove le vetture prese di mira dai vandali che hanno agito nella notte. Il danneggiamento infatti ha riguardato quattro auto, due moto e tre scooter. Sul grave episodio sono state avviate mirate indagini ed è stata presentata formale denuncia ai carabinieri che ora stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per arrivare ad identificare i colpevoli. Dura la condanna da parte del sindaco di Praia a Mare, Antonino di Lorenzo.

La minoranza, ed in particolare il gruppo “Amare Praia” ha diffuso una nota nella quale esprime “grande preoccupazione per quanto accaduto. Manifestiamo la nostra solidarietà e vicinanza al Corpo di Polizia Municipale. Chiediamo che vengano intraprese tutte le azioni necessarie ad identificare i responsabili di questo atto di intimidazione. Invitiamo l’Amministrazione comunale ad intraprendere tutte le misure e le iniziative necessarie a tutelare il personale dell’Ente insieme ai residenti ed agli ospiti. Amare Praia è disponibile ad avviare un tavolo di confronto sulla sicurezza locale per far sì che atti del genere non avvengano più”.