Incendiato ‘San Nikolaos’, relitto di una nave di migranti trasformato in opera artistica

CROTONE – Un atto vandalico, intimidatorio e incendiario al Parco Pitagora. Ad essere incendiata l’opera artistica realizzata dal maestro Massimo Sirelli, inaugurata qualche settimana fa, la “San Nikolaos”, una nave della lunghezza di dodici metri arrivata nel porto di Crotone il 22 marzo 2022 con a bordo dodici migranti di nazionalità curdo – irachena e curdo – iraniana. La denuncia arriva dal consorzio Jobel che parla di azioni criminali che continuano senza sosta.

“La trasformazione del relitto “San Nikolaos” in opera artistica è un inno all’accoglienza, all’inclusione, alla vita per sancire il legame della Città di Crotone con il Mediterraneo. L’opera rappresenta la resilienza e la generosità della comunità crotonese sempre pronta a tendere la mano per accogliere”.

Terzo incendio in poche settimane

“La crudeltà dei vandali, di questi criminali non si ferma davanti a niente. È il terzo incendio nel giro di poche settimane. Il consorzio Jobel chiede alle autorità tutte, maggiori tutele e attenzioni e l’avvio di indagini approfondite e soprattutto una prevenzione particolare. La situazione diventa sempre più insostenibile. Tante le domande e le preoccupazioni dei soci di Jobel: A chi dà fastidio l’opera di rigenerazione umana, sociale e culturale che si fa al Museo e Giardini di Pitagora? Perché questi atti così frequenti? Si tratta di vandalismo o di azioni mirate? Guarda caso questi atti vandalici sono sempre coincidenti con azioni importanti del consorzio Jobel”.

“In queste settimane la mostra su Leonardo da Vinci ha avuto un successo di pubblico eccezionale e ci si avviava al programmazione estiva. È urgente più che mai avviare i lavori di ripristino delle telecamere e delle recinzioni e di maggiore tutela di chi si pone al servizio solidale della comunità”.