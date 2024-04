COSENZA – È stata una settimana ricca di premi quella che ha regalato il Gratta e Vinci in tutta Italia. Nella settimana dall’8 al 14 aprile, in particolare, si registrano due neo milionari grazie ad altrettante super vincite registrate nel Modenese, in Emilia Romagna, e in provincia di Latina nel Lazio. Partiamo da Formigine, in provincia di Modena, dove un fortunato giocatore si è portato a casa il jackpot da 2 milioni di euro grazie al tagliando “Super Numerissimi“, un tagliando da 10 euro acquistato nella Tabaccheria di Piazza della Repubblica 3 a Formigine. L’altra vincita milionaria è avvenuta pochi giorni fa a Pontinia in provincia di Latina. Anche qui il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo (2 milioni di euro) con un gratta e vinci da 10 euro: il “Nuovo 50x“.

Gratta e vinci: 500mila euro vinti in Puglia

Per quanto riguarda le altre top vincite della settimana 500mila euro sono stati vinti in Puglia. Precisamente a Monopoli, in provincia di Bari, grazie al tagliando della serie “Numerissimi”. Torniamo in Emilia Romagna dove a Fornovo di Taro in provincia di Parma sono stati vinti 200mila euro con il tagliando “Numeri Fortunati”. Tre le vincite da 100mila euro: a Legnano in provincia di Milano con il tagliando “Colpo Ricco“, a Terni in Umbria con il Gratta e vinci “Il Miliardario Maxi” e a Statte in provincia di Taranto con il tagliando “Nuovo 100X“. Da segnalare, infine, due vincite da 20mila euro a Messina (Nuovo 15X) e San Nicandro Garganico nel foggiano con il “Nuovo 50X”.