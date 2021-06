“Il mare in città”, domani riapre al pubblico il Parco Acquatico di Rende

RENDE – In questi lunghi mesi della pandemia la struttura è stata il punto di riferimento per la città di Rende nella campagna di vaccinazione. Adesso, con l’apertura dell’Hub vaccinale al palazzetto dello Sport, la road map stabilita dal Governo con le graduali riaperture e il ritorno alla normalità, il Parco Acquatico di Rende torna a vestire il suo abito originario e da domani riaprirà le porte ai cittadini e alle famiglie. Oggi l’open day con la presentazione di tutte le attività e degli eventi che caratterizzeranno l’estate, domani la riapertura ufficiale. La Marconi Village Srl, che ha in gestione l’impianto, consegna al territorio una delle strutture più performanti e complete di tutto il Sud Italia. Il parco si snoda in un’area di 60.000 mq con attività ludico-ricreative, sportive e con tanti servizi per il benessere della persona. Attrattiva principale la grande piscina esterna, realizzata per ricreare una porzione di spiaggia caraibica con un lido completo di servizi.

Nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente, il parco si è arricchito di giochi elettrici per grandi e piccini. La Marconi Village ha inteso affidare il servizio ristoro ad una delle eccellenze del territorio. Le tre location sono: Risto-Bar, Chiosco ed il ristorante Sottovento progettato come una moderna palafitta sopraelevata al resto della struttura con una terrazza di 400 mq ed una vista che spazia dai monti della Sila, alle vette del Pollino alle luci della città di Rende. A completare il panorama mozzafiato si aggiungono gli 8.500 mq del lago navigabile del parco. Anche, e soprattutto, in vista della candidatura di Rende a città dello sport 2023, la Marconi Village, ha incaricato la A.S.C., ente sportivo riconosciuto dal CONI, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni aspetto legato allo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche che si svolgeranno all’interno del parco.

Ma come detto la vera Regina del Parco Acquatico di Rende è la laguna con i suoi 3.000 mq di acqua cristallina nel semicerchio di una battigia di 4.100 mq dove ospitare più di 300 persone nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le normative anti-covid e del distanziamento necessario per trascorrere una giornata di divertimento e relax con musica dal vivo ed attività sportive acquatiche. È inoltre possibile ordinare le prelibatezze, dei vari punti ristoro, rimanendo sdraiati comodamente sotto l’ombrellone, consultando i menu tramite l’APP del parco.