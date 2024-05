Cosenza: la Fondazione Lilli Funaro presenta Giobbe Covatta in “Scoop (Donna Sapiens)”

COSENZA – Domenica prossima, 5 maggio, nel piazzale chiesa di Sant’Aniello in via Panebianco a Cosenza, dalle ore 15.30 alle 18.00 si terrà il nuovo spettacolo di e con Giobbe Covatta, scritto insieme a Paola Catella e prodotto da Mismaonda dal titolo “Scoop (Donna Sapiens)”. L’evento è organizzato nell’ambito delle attività della Fondazione Lilli Funaro, impegnata senza sosta da vent’anni nel sostegno – attraverso le sue borse di studio – alle iniziative di ricerca scientifica nella lotta contro i tumori e alla promozione di coinvolgenti attività che potenziano la solidarietà sociale, civile e culturale.

“Una domenica con Lilli” per una Calabria solidale e accogliente, ha infatti lo scopo di aggregare la comunità cittadina attraverso la condivisione di spazi dedicati al teatro e alla musica. Così, dopo il grande successo del concerto solidale “Aspettiamo senza avere paura, domani. Back to home” del marzo scorso nel duomo di Cosenza, che ha segnato l’inizio delle attività 2024, la Fondazione Lilli presenta questo viaggio straordinario nel mondo dell’attore e comico Giobbe Covatta che porta con sé una tesi audace: la superiorità della donna sull’uomo.

Attraverso un mix di storia, sociologia e medicina, Covatta mette in scena un confronto senza esclusione di colpi, sottolineando la grottesca inferiorità maschile. Interviste impossibili e personaggi iconici supportano questa tesi, dal Dio che rivela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna agli avvertimenti di un viaggiatore del futuro. Tuttavia, dietro l’irriverenza si cela profondo rispetto e amore per le donne, alle quali è destinato un finale di tenerezza e gratitudine. Un evento che farà ridere, riflettere e forse anche commuovere.

Oltre a “Scoop (Donna Sapiens)” – mentre a guidare il felice baccano della festa sarà Marco Tiesi – “Una domenica con LILLI” regalerà un pomeriggio di musica e ballo con la Banda della Posta di Calitri, portata alla ribalta da Vinicio Capossela, con un repertorio musicale tradizionale che spazia dai valzer alla mazurka, dal paso doble al fox trot, offrendo un viaggio attraverso la storia e la cultura musicale italiana.

«La scelta di regalare ai cittadini un pomeriggio popolare di teatro e musica – commenta Michele Funaro della Fondazione Lilli – è perché siamo convinti che anche attraverso questo tipo di condivisione le persone possano consolidare senso di comunità e solidarietà. Proprio per questo siamo felici di proporre la Banda della Posta di Calitri – con la sua storia curiosa e molto amata – perché non solo la musica, in generale, sottolinea sempre alcuni momenti delle nostre vite, ma quella della Banda in particolare, ci aiuta a ricordare che le cose semplici sono anche le più durature. La presenza di Giobbe Covatta, a cui siamo grati, è per noi molto significativa poiché ci muoviamo in qualche modo sullo stesso terreno delle tematiche sociali che conosce bene, e sostiene in modo diretto e attivo anche attraverso il suo teatro fatto di umorismo intelligente e provocatorio».

Gli spettacoli di domenica 5 maggio sono stati concepiti dagli organizzatori come una vera e propria festa, quelle belle di un tempo, che animano interi quartieri e accolgono un numero numeroso, ma indefinito di persone. Proprio per questo, è stato lanciato l’hashtag #Portatilasedia cosicché, coloro che desiderano assistere “comodi” allo spettacolo o riposare tra un ballo e l’altro, potranno portarsi da casa la propria sedia, proprio come accade nelle piazze di paese.