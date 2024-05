Rossano: scoperto un “minimarket” della droga, arrestato un 32enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto un vero e proprio minimarket della droga, a Corigliano Rossano, nel centro dell’area urbana rossanese ed hanno arrestato un cittadino straniero. Il 32enne è stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione domiciliare di 100 grammi di marjuana, 63 grammi di hashish e 6 dosi di cocaina già confezionate in dosi per la vendita.

Sempre in casa, nel corso del controllo, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione ed una cospicua somma di denaro. L’uomo, con svariati precedenti penali in materia di droga è stato arrestato e portato in carcere a Castrovillari. Nel corso dei controlli della polizia due soggetti sono stati sanzionati in via amministrativa per uso di sostanza stupefacente.