Elisoccorso: Cassano Ionio avrà la piattaforma per l’atterraggio anche di notte

CASSANO IONIO (CS) – La notizia arriva direttamente dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Antonello Graziano e dall’ing. Antonio Capristo, direttore dell’UOC (Unità Operativa Complessa) gestione tecnico patrimoniale della stessa Azienda sanitaria e Project manager del sistema Emergenza Urgenza Regionale. A comunicarlo Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini, per la tutela della salute pubblica della città delle terme.

“Un servizio che salverà la vita a tante persone”

“Alla fine c’è l’abbiamo fatta. Un servizio, che salverà la vita a tante persone, atteso che questo territorio è privo di una struttura ospedaliera. Avere un’apposita piazzola – rimarca Garofalo-, è senza dubbio un fatto di civiltà. Quando si fanno battaglie esclusivamente per il bene comune, esercitando cittadinanza attiva, i risultati non possono essere che questi, a cui si unisce la continua corretta interlocuzione con i vertici dell’Asp di Cosenza”.

“Garantire il diritto alla salute – evidenzia il portavoce del comitato -, significa come ripete in più occasioni Mons. Francesco Savino, attuare appieno la Costituzione. Naturalmente – ha concluso – vigileremo nella consapevolezza di aver fatto fino in fondo la nostra parte e sin d’ora ringaziamo il direttore generale, Antonello e Graziano per avere colmato una lacuna non più sopportabile”.