COSENZA – Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico è rimasto bloccato a causa di un mezzo pesante andato in fiamme al chilometro 285, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia in direzione Sud. Rogo che ha completamente distrutto un autoarticolato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma, inevitabilmente, si sono formate delle code chilometriche per consentire le operazioni di soccorso in un tratto di autostrada di per se complicato. Le autovetture e i veicoli leggeri sono stati deviati sulla ex SS19 con uscita obbligatoria allo svincolo di Rogliano e rientro allo svincolo di Altilia.

I mezzi pesanti, invece, devono invece uscire a Cosenza Nord, proseguire sulla SS107, sulla SS18 e rientrare allo svincolo di Falerna. In direzione nord si registrano rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la carreggiata nel più breve tempo possibile. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia che ha prestato soccorso con la misurazione dei parametri ad un Vigile del Fuoco molto accaldato per la temperatura prodotta dall’incendio.

I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti con il supporto di un’autobotte per spegnere le fiamme che hanno interessato un autoarticolato in transito, adibito al trasporto di materiale vario. L’autista del mezzo, accortosi dell’incendio, ha subito accostato il mezzo abbandonando lo stesso prima che venisse completamente avvolto e distrutto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. L’Autostrada A2, nel tratto interessato, è stata completamente chiusa al transito in entrambe le carreggiate fino al termine delle operazioni di soccorso. Al momento è stata riaperta la sola carreggiata direzione nord