Poliziotti salvano un uomo che rischia di annegare, il plauso del sindaco

CATANZARO – Il sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita ha espresso apprezzamento e vicinanza ai poliziotti che, nella giornata di ieri, sono stati protagonisti di due distinte operazioni: il salvataggio di un uomo che rischiava di annegare e l’arresto di una persona, sfuggita ad un controllo delle volanti, avvenuto dopo un inseguimento e un impatto tra i mezzi, nel quale gli agenti sono rimasti feriti.

“La città è grata a questi servitori dello Stato che, quotidianamente, si spendono per garantire ogni aspetto della sicurezza dei cittadini – ha detto il sindaco. Il loro è un compito molto difficile e spesso viene svolto in silenzio e con discrezione, fin quando episodi come quelli di ieri non lo rendono manifesto agli occhi dell’opinione pubblica. Quest’ultima, tuttavia, deve tenere a mente sempre che dietro la sicurezza e la tranquillità del vivere c’è un impegno quotidiano e incessante. Noi amministratori – ha concluso Fiorita – sappiamo bene di poter contare sul contributo fattivo delle forze dell’ordine e quindi, doverosamente, rivolgiamo loro un grazie sentito e non formale per quello che fanno”.