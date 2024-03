Domenica delle palme a Piazza Loreto: screening per prevenire e curare il diabete

COSENZA – E’ un inno alla prevenzione, quello lanciato dall’associazione Life, che stamane insieme ai suoi volontari, hanno realizzato nel centro di Piazza Loreto, un punto di screening per sostenere il controllo e la cura del diabete e delle sue complicazioni attraverso l’informazione, la prevenzione e la ricerca.

Il diabete è una patologia “sociale”, l’unica ad avere un riconoscimento legislativo perché per la sua elevatissima prevalenza coinvolge l’intera popolazione. La percentuale di malati in Italia è passata dal 3,7% al 5,5%. Ogni minuto in Italia viene effettuata una nuova diagnosi di diabete; ogni 3 minuti e mezzo un diabetico ha un attacco cardiaco, ogni 10 minuti un diabetico muore.

Una giornata dedicata alla prevenzioni che mira a sensibilizzare i cittadini proprio su questa tematica, per questo è stato realizzato nel centro cittadino un centro prelievo dove volontari dell’associazione “Life” con il supporto del personale medico dell’Associazione Soccorso Speranza e la Dott.ssa Elisa Carravetta, hanno rilevato la glicemia e la pressione sanguigna in maniera gratuita ai cittadini per chi, tra l’acquisto di una palma, si trovava presente nel centro urbano. Molte le persone che hanno aderito a questa iniziativa, tra cui anche i più piccoli – che a breve saranno tentati dalle uova di pasqua: la prevenzione parte proprio da loro. La morale di uno screening? La prevenzione salva la salute, come ci conferma la volontaria Tecla ai nostri microfoni: stamane una persona durante lo screening è stata portata dai volontari al pronto soccorso, perché i suoi valori erano al di sopra la media ed hanno preoccupato il personale medico presente in piazza durante la visita di controllo.