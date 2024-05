COSENZA – Con decreto firmato dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso, sono stati contrattualizzati e resi operativi 5 rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma 1 del Tuel) all’interno del Comune di Cosenza. Si tratta di 5 dirigenti, entrati in servizio ufficialmente da ieri, 1 maggio 2024, con un contratto di lavoro della durata triennale e sottoposti a verifica annuale in ordine al raggiungimento degli obiettivi. Si tratta, viene evidenziato nel decreto, di presupporti necessari per la prosecuzione degli incarichi (da trasformare a tempo indeterminato) che sono stati così suddivisi.

Nei settori tecnici operano 3 nuovi dirigenti: Francesco Azzato, Salvatore Modesto e Raffaele Notte. Per il settore amministrativo un dirigente: si tratta di Carmelo Misiti. Un dirigente anche per il Settore relativo alle risorse finanziarie, bilancio e società partecipate: Marco De Rito. Per un sesto dirigente risultato idoneo per l’area amministrativa, il primo cittadino si è riservato una successiva e più attenta valutazione comparativa. Tutti e 5 i nuovi dirigenti sono stati assunti sulla base di valutazione comparative, di specifici requisiti, dell’esperienza maturata nelle aree gestionali degli Enti locali e di un colloquio individuale.