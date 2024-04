‘Le Azzurre siamo noi’: «un orgoglio aver portato la Nazionale Femminile di calcio a Cosenza»

COSENZA – Comincia la corsa dell’Italia femminile ad Euro 2025. Il primo match delle azzurre del tecnico Soncin si terrà proprio qui nella nostra città: il match è previso per domani, venerdì 5 aprile, contro i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza alle ore 18.15. Una grande vetrina per Cosenza, per le amanti del calcio e gli amanti dello sport. Abbiamo intervistato i massimi esponenti e gli attori principali che hanno permesso l’arrivo delle azzurre in città e lo svolgimento di questo importante avvenimento: Saverio Mirarchi, Presidente Comitato Regionale Calabria Lnd e Francesca Stancati delegato provinciale CONI Point Cosenza.

“Grande visibilità. Mi aspetto una bella risposta del popolo cosentino”

“La presenza della nazionale femminile ha sicuramente un risvolto strategico – spiega Saverio Mirarchi – che è quello di dare visibilità ad un movimento, che nella nostra regione, ma al Sud in particolare ha bisogno di essere sviluppato. Ha bisogno di visibilità e di attenzioni. Questo è un percorso iniziato con l’arrivo della Nazionale under 17 sbarcata qualche mese fa nella città di Cosenza, che si conclude con l’arrivo della nazionale maggiore, credo siano eventi indispensabili – continua il Presidente Mirarchi – per far si che questo movimento, abbia massima attenzione, la gara è molto importante per il panorama nazionale del calcio femminile, inizio non proprio facile per le azzurre che dovranno affrontare le avversarie più temibili del girone, le olandesi, mi aspetto una grande risposta del popolo cosentino per sostenere le nostre ragazze e portarle alla loro prima vittoria”.

“Sinergia e grande volontà tra i comitati per portare la nazionale”

“Questa gara siamo riusciti a portarla a Cosenza che, tra le città calabresi, è quella che presta la maggior attenzione insieme a Catanzaro, in questo sport, perché c’è stata una sinergia di volontà, tra comitati e l‘impegno chi segue il Cosenza Calcio Femminile in prima persona tra cui Francesca Stancati, l’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione lo Stadio Marulla, una serie di concordati e di volontà che hanno reso possibile la presenza della nazionale femminile. L’augurio è quello di far crescere il settore del Calcio Femminile sul territorio, che coinvolga tanti dirigenti, che sono poi coloro i quali devono mettere insieme le ragazze – e sono tante quelle che si stanno avvicinando a questo sport – e le facciano diventare squadre perché forse questo è l’aspetto più importante. Movimento in crescita – continua Francesca Stancati ai nostri microfoni – sulle note positive del Presidente Mirarchi“.

“A Cosenza il calcio alle bambine come divertimento”

“Si parte proprio dalle più piccole, sul nostro territorio” – spiega Francesca Stancati delegata Coni Point Cosenza che vive e promuove il nostro territorio e ci parla della realtà che vive Cosenza e provincia in questo ambito sportivo. “Ogni anno realizziamo un evento del titolo “Uefa Playmaker” che da la possibilità alle bambine dai 5 ai 8 anni, di iniziare in maniera ludica e giocosa con i personaggi disney il mondo del calcio, inizia cosi il percorso di diverse bambine che ora sono ragazze e piccole donne che giocano a livello professionistico sul territorio”.

“Campionati femminili in tutto il territorio regionale”

“In fase avanzata troviamo i campionati dei settori giovanili del calcio femminile con i campionati Under 12 e Under 15 e Under 17, i campionati che si svolgono sul tutto il territorio regionale, e nelle fasi successive, continuano anche a livello interregionale con le altre realtà. In Calabria abbiamo anche prime squadre che disputano i campionati, tra cui l’eccellenza, la Serie C come il Crotone e la Coscarella”. Francesca si occupa in prima persona delle selezioni delle Azzurre sul territorio, da queste selezioni che si sfidano in squadre di élite in triangolari, da queste valutazioni vengono visionate ed appunto selezionate delle ragazze vanno a fare degli stage dal nome Calcio + che preparano le ragazze per le nazionali, dalla neonata under 15 fino alla prima squadra.