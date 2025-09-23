Unical, benvenute matricole: emozioni e musica all’Anfiteatro con Brunori Sas

- Advertisement -

RENDE – Un pomeriggio di emozioni, musica e condivisione ha segnato l’inizio dell’anno accademico all’Università della Calabria. Decine di studenti e studentesse, matricole dell’ateneo, si sono ritrovate all’Anfiteatro Unical, davanti al Tau, per partecipare al primo grande evento della loro nuova avventura universitaria.

Ad accoglierle, il rettore Nicola Leone, che ha voluto salutare personalmente i nuovi studenti, sottolineando l’importanza di sentirsi parte di una comunità viva e inclusiva. Durante il suo intervento, Leone ha anche rivolto un pensiero di solidarietà al popolo palestinese, ricordando il valore dell’impegno civile anche nel contesto universitario.

Ma il momento più atteso del pomeriggio è stato l’arrivo di Dario Brunori. Il cantautore calabrese, da sempre vicino al territorio e alla sua università, ha incantato il pubblico con la sua semplicità e autenticità, regalando parole, note e sorrisi. Presto riceverà anche la laurea honoris causa dall’Ateneo, a suggellare il suo legame profondo con l’Unical. Un evento che ha lasciato il segno, tra entusiasmo, consapevolezza e voglia di costruire il futuro insieme.