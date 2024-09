Tullio Rossi scomparso a Cetraro, ancora senza esito le ricerche del 67enne

CETRARO (CS) – Sono ancora senza esito le ricerche per ritrovare Tullio Rossi, imprenditore edile di 67 anni scomparso da Cetraro ormai da due giorni. A far scattare l’allarme la moglie, dopo che l’uomo non aveva fatto ritorno a casa. In queste ore è diventata virale la sua foto sui social con l’appello alla più ampia condivisione. Anche il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, chiede il supporto alla cittadinanza: “Chiunque abbia notizie è invitato a contattare le autorità”. La mattina del 10 settembre si è allontanato da Cetraro con la sua auto, una Fiat Panda bianca targata EA174TE, e non è più rientrato. Al momento della scomparsa l’uomo indossava una camicia bianco-celeste, bermuda blu, mocassini, occhiali da sole con montatura dorata. Il suo cellulare risulta spento. Il 67enne avrebbe problemi di salute e non ha con sé i farmaci per la sua terapia.

Anche ‘Chi l’ha Visto?’, il programma condotto da Federica Sciarelli e trasmesso sui Rai3, ieri sera alle 21,20, ha lanciato un appello.

La viralità di una notizia, purtroppo, trascina con sè anche le cosidette ‘voci di corridoio’ che molto spesso sono infondate. “Siete pregati di non divulgare notizie FALSE in merito al nostro caro amico scomparso Tullio Rossi. PURTROPPO non ci sono novità ufficiali, di nessun genere. Abbiate un po’ di rispetto per la famiglia, che già sta vivendo questi giorni con molta preoccupazione e sofferenza! Piuttosto preghiamo che torni presto a casa, sano e salvo”, è l’appello di Graziella su Facebook.