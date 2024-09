Cetraro, ore di apprensione per la scomparsa di un imprenditore edile

CETRARO (CS) – I familiari sono molto preoccupati per le sorti di Tullio Rossi, imprenditore edile di 67 anni, scomparso da ieri sera. L’uomo si sarebbe allontanato da casa, in contrada San Francesco a Cetraro, a bordo della sua Fiat Panda bianca e da quel momento si sono perse le sue tracce.

E’ stata la moglie, non vedendolo rientrare e preoccupata a lanciare l’allarme avvisando i carabinieri che hanno attivato le ricerche, andate avanti tutta la notte e anche stamattina. Secondo quanto emerso il 67enne avrebbe problemi di salute ed è per questo motivo che la preoccupazione da parte dei familiari è maggiore. Al momento le ricerche non hanno dato esito.